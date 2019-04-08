2019-04-08T15:59:48+03:00
Происшествия

Жительница Когалыма перевела лжеподруге 23 тысячи рублей

Страница в соцсети оказалась взломана
Алена Кульмухаметова
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Жительница Когалыма перевела лжеподруге 23 тысячи рублейЖительница Когалыма перевела лжеподруге 23 тысячи рублейФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции Когалыма обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что в социальной сети «ВКонтакте» со страницы знакомой ей пришло сообщение с просьбой одолжить некую сумму денег.

Полицейским женщина рассказала, что знакомая ранее уже неоднократно обращалась с подобными просьбами через социальные сети, потерпевшая, не раздумывая, перечислила 23 тысячи рублей. На следующее утро женщина выяснила, что аккаунт был взломан и никаких сообщений знакомая не писала.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление. Следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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