2019-04-08T15:42:44+03:00
Общество

В Югре объявлен конкурс на лучший логотип Года семьи

Югорчане могут предложить неограниченное число эскизов
Алена Кульмухаметова
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В Югре объявлен конкурс на лучший логотип Года семьи. Фото с сайта pixabay.comВ Югре объявлен конкурс на лучший логотип Года семьи. Фото с сайта pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал конкурс на лучший логотип Года семьи в Югре. Заявки на конкурс принимаются до 22 апреля 2019 года включительно.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, участники могут предложить неограниченное число эскизов логотипа Года семьи. Лучшую работу выберет экспертная комиссия с учетом интернет-голосования, которое будет проходить с 23 по 25 апреля, а уже на следующий день, 26 апреля, будет назван победитель. Электронная форма заявки для участников конкурса доступна по ссылке.

Напомним, 24 ноября 2018 года в ходе ежегодного обращения главы региона к югорчанам и отчета перед депутатами думы округа губернатор Наталья Комарова объявила 2019 год Годом семьи в Югре.

В этой связи был разработан и утвержден план мероприятий, который уже реализуется в автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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