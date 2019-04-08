В Югре объявлен конкурс на лучший логотип Года семьи
В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал конкурс на лучший логотип Года семьи в Югре. Заявки на конкурс принимаются до 22 апреля 2019 года включительно.
Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, участники могут предложить неограниченное число эскизов логотипа Года семьи. Лучшую работу выберет экспертная комиссия с учетом интернет-голосования, которое будет проходить с 23 по 25 апреля, а уже на следующий день, 26 апреля, будет назван победитель. Электронная форма заявки для участников конкурса доступна по ссылке.
Напомним, 24 ноября 2018 года в ходе ежегодного обращения главы региона к югорчанам и отчета перед депутатами думы округа губернатор Наталья Комарова объявила 2019 год Годом семьи в Югре.
В этой связи был разработан и утвержден план мероприятий, который уже реализуется в автономном округе.
ИСТОЧНИК KP.RU