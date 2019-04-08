2019-04-08T14:55:08+03:00
Происшествия

В Сургутском районе с крупной партией «соли» задержан мужчина

Он пытался сбыть его через тайники
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе с крупной партией «соли» задержан мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Сургутском районе с крупной партией «соли» задержан мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Крупную партию наркотиков обнаружили наркополицейские в кармане куртки 30-летнего мужчины. Он был задержан в посёлке Барсово Сургутского района.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в кармане куртки мужчины был обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Кроме того, в ходе обыска дома, у него были изъяты весы, полимерные пакеты для фасовки и мерная ложка.

Согласно данным справки об экспертном исследовании, изъятое у задержанного является наркотическим средством, производное «Метилэфедрон», что называется «солью», общей массой порядка 199 граммов. Злоумышленник пояснил, что хотел распространить данные наркотики через «тайники-закладки».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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