В Сургутском районе с крупной партией «соли» задержан мужчина
Крупную партию наркотиков обнаружили наркополицейские в кармане куртки 30-летнего мужчины. Он был задержан в посёлке Барсово Сургутского района.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в кармане куртки мужчины был обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Кроме того, в ходе обыска дома, у него были изъяты весы, полимерные пакеты для фасовки и мерная ложка.
Согласно данным справки об экспертном исследовании, изъятое у задержанного является наркотическим средством, производное «Метилэфедрон», что называется «солью», общей массой порядка 199 граммов. Злоумышленник пояснил, что хотел распространить данные наркотики через «тайники-закладки».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU