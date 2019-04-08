Заключенные колонии Сургута горячо помолились в Великий пост

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-08T14:57:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Великой пост соблюдают сейчас православные христиане во всей России. Верующие ограничивают себя в пище и много молятся.

Не обходят религиозные традиции и в колониях Югры. Так, с 1 по 7 апреля в исправительных учреждениях ХМАО-Югры прошла Неделя молитвы. Мероприятие было приурочено к Великому Посту и ежегодно проводится Русской Православной Церковью.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по ХМАО-Югре, в тюремных храмах совершались молитвы о заключенных, их семьях, жертвах преступлений и сотрудниках уголовно-исполнительной системы. Завершающим богослужением стала Божественная Литургия на праздник Благовещения в исправительной колонии № 11 города Сургута. Литургию совершил председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Георгий Кошелев.

Добавим, что Великий пост в 2019 году продлится с 11 марта до 27 апреля, стол в эти дни будет ограничен определенными продуктами. 28 апреля православные встретят Пасху.

ИСТОЧНИК KP.RU