Сбербанк и ПАПТ №2 совершенствуют сервис бесконтактной оплаты проезда в Нижневартовске

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-08T14:30:24+03:00

Стоимость проезда, оплаченного бесконтактными картами Mastercard и других платежных систем дешевле на 1 рубль, чем при оплате наличными

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Сбербанк и ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» совершенствуют сервис бесконтактной оплаты проезда в Нижневартовске. Ранее по банковской карте можно было приобрести только один билет на автобус. Теперь бесконтактным способом можно оплатить сразу несколько билетов в рамках одной поездки.

- Сегодня все маршруты общественного транспорта в Нижневартовске оборудованы специальными терминалами, которые могут принимать не только транспортные, но и бесконтактные банковские карты. Сервис очень популярен среди жителей и гостей города – ежедневно проводится порядка 5000 платежей. Оплата за сразу несколько пассажирских мест будет особенно удобна для тех, кто передвигается на городских маршрутах с детьми, – отметила заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

- Жители города давно просили нас сделать возможной оплату по одной карте сразу за несколько пассажиров, это мамы и бабушки с детьми, семьи. Мы прислушались к мнению горожан и сделали эту технологию доступной. Надеемся, что теперь пассажирам будет еще удобнее пользоваться общественным транспортом, – рассказал директор ПАТП №2 Владимир Кляпов.

Стоит отметить, что стоимость проезда, оплаченного бесконтактными картами Mastercard и других платежных систем дешевле на 1 рубль, чем при оплате наличными. Жители и гости города могут также оплачивать проезд с помощью смартфонов, часов, браслетов, поддерживающих сервисы Samsung Pay, Apple Pay или Android Pay.

ИСТОЧНИК KP.RU