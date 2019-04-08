В Сургуте дачникам предлагают получить бесплатно земельный участок

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-08T14:11:53+03:00

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В отношении сразу 13 садоводческих объединений Сургута начата процедура банкротства. У сургутян есть возможность оформить земельный участок.

Как сообщает администрация Сургута, в настоящее время в Арбитражном суде Югры рассматриваются дела: ПCОК № 6 «Витамин», СНТ № 49 «Черемушки», ПСДК «Сосновый бор № 51», СПК «Север-1», ТСН «Рассвет-60», ДПК № 39 «Пищевик», ПКС «Крылья Сургута», ТСН № 43 «Полимер», СТСН «Кедровый бор», ПСОК «Березовое», СОТ «Монтажник-40», СП СТ «Энергостроитель» и СОТ-1 «Ручеек».

В связи с этим администрация Сургута рекомендует членам садовых товариществ, которые не оформили права на земельные участки, в кратчайший срок обратиться в МФЦ города с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. Срок бесплатной приватизации земельных участков ограничен 31.12.2020 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU