2019-04-08T13:56:52+03:00
Происшествия

Жительница Мегиона ради детского пособия пошла на преступление

Ей грозит срок до шести месяцев
Алена Кульмухаметова
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Жительница Мегиона ради детского пособия пошла на преступлениеЖительница Мегиона ради детского пособия пошла на преступлениеФото: Татьяна Коркина
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Прописки не было, а потому женщина купила поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания ради получения пособия на ребёнка. За эту махинацию ей придётся жестоко поплатиться.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в отдел по вопросам миграции ОМВД России города Мегион поступил запрос «Центра социальных выплат Югры» на подтверждение подлинности свидетельства о регистрации по месту пребывания 26-летней женщины, проживающей в Мегионе. При проверке регистрационных материалов был выявлен факт подделки запрашиваемого документа, начато расследование.

Выяснилось, что некоторое время назад подозреваемая приобрела у неизвестного поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания на своё имя для оформления и получения детского пособия. В дальнейшем она предъявила фальшивый документ при оформлении заявления на получение социальной услуги в МФЦ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – арест на срок до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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