2019-04-08T13:50:56+03:00
Общество

Югорский капремонт отправляет квитанции на электронную почту

Платежки в печатном виде собственнику приходить перестанут
Алена Кульмухаметова
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Югорский капремонт отправляет квитанции на электронную почту. Фото с сайта администрации города НижневартовскЮгорский капремонт отправляет квитанции на электронную почту. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В бумажном или электронным виде получать квитанции на оплату предлагает Югорский фонд капитального ремонта. Квитанции будут направляться собственникам на указанную ими электронную почту.

Для пользования услугой собственникам квартир или других помещений необходимо написать заявление в Югорский фонд капремонта и направить его на электронную почту info@kapremontugra.ru. После этого платежки в печатном виде собственнику приходить перестанут, и будут приходить только на его электронный почтовый ящик.

При этом отмечается, что все данные, указанные в такой интернет-квитанции, ничем не будут отличаться от печатного варианта. Образец заявления доступен на сайте Югорского фонда капитального ремонта в разделе «Образцы документов».

Услуга была организована Югорским фондом капитального ремонта в связи с многочисленными обращениями югорчан. При смене владельца квартиры надо будет писать новое заявление в фонд с указанием нового электронного адреса, или же с просьбой восстановить доставку квитанции на капремонт в печатном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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