Безработного югорчанина задержали за кражу бензина
Две канистры с бензином присвоил житель одного из посёлков Октябрьского района. Топливо ему нужно было для покупки алкоголя.
Накануне полицейские Октябрьского района задержали подозреваемого в краже в 70 литров бензина, принадлежащего 28-летнему жителю одного из поселков Октябрьского района.Им оказался неработающий 48-летний местный житель Октябрьского района, неоднократно судимый за аналогичные преступления.
Выяснилось, что подозреваемый помогал по хозяйству бабушке потерпевшего. Увидев в помещении бани две канистры с бензином, мужчина поочередно похитил обе канистры. После чего продал бензин двум местным жителям за 600 рублей и две бутылки водки.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU