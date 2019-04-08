2019-04-08T13:44:32+03:00
Происшествия

Безработного югорчанина задержали за кражу бензина

Мужчина помогал бабушке и заметил канистры
Алена Кульмухаметова
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Безработного югорчанина задержали за кражу бензина. Фото с сайта pixabay.comБезработного югорчанина задержали за кражу бензина. Фото с сайта pixabay.com
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Две канистры с бензином присвоил житель одного из посёлков Октябрьского района. Топливо ему нужно было для покупки алкоголя.

Накануне полицейские Октябрьского района задержали подозреваемого в краже в 70 литров бензина, принадлежащего 28-летнему жителю одного из поселков Октябрьского района.Им оказался неработающий 48-летний местный житель Октябрьского района, неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Выяснилось, что подозреваемый помогал по хозяйству бабушке потерпевшего. Увидев в помещении бани две канистры с бензином, мужчина поочередно похитил обе канистры. После чего продал бензин двум местным жителям за 600 рублей и две бутылки водки.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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