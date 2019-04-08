В Югре зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-08T13:36:27+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается снижение заболеваемости ВИЧ на 5,8% по сравнению с 2017 годом. Среди путей передачи преобладает половой и наркотический - 66,5% и 32,8% соответственно.

Такие цифры были приведены на пресс-конференции эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в правительстве региона.

- За отчетный период в Югре на антитела к ВИЧ было обследовано более 532 тысяч российских граждан (с учетом иностранных граждан – более 576 тысяч человек) или 32,2% постоянного населения автономного округа, - привела данные врач-эпидемиолог Лариса Ясинская. - Выявляемость ВИЧ-инфекции составила 0,3%. В 2018 году выездная форма тестирования на ВИЧ была использована на 133 предприятиях.

Специалисты центра профилактики СПИД создают информационно-диагностические площадки по договоренности с МФЦ, торгово-развлекательными центрами и другими организациями.

Главный врач Ханты-Мансийского центра по профилактике и борьбе со СПИД Андрей Петровец сообщил, что по итогам 2018 года все основные плановые показатели достигнуты. «Перед нами поставлена задача достичь уровня обследованности населения до 35% - работаем над этим», - сказал главный врач центра.

ИСТОЧНИК KP.RU