СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-08T12:56:28+03:00

В Когалыме задержаны два любителя пьяной езды. Фото с сайта pixabay.com

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Административное наказание не имело толка и любители нетрезвого вождения вновь сели за руль автомобилей. К счастью, их задержали полицейские.

Так, в воскресенье, 7 апреля, рано утром на улице Югорской наряд дорожно-патрульной службы Когалыма остановил автомобиль под управлением 26-летнего ранее судимого водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При дальнейшей проверке документов было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен права управления транспортным средством.

Аналогичный факт был выявлен несколькими часами позднее, когда полицейскими на пересечении улиц Ноябрьской и проспекта Нефтяников был остановлен автомобиль под управлением 27-летнего жителя гСургута, который находился в состоянии алкогольного опьянения и также ранее уже был лишен права управления транспортным средством.

Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Добавим, что с начала 2019 года полицией Когалыма возбуждено семь уголовных дел по фактам повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU