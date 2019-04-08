В Ханты-Мансийске готовятся к встрече Вороньего дня

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-08T12:49:50+03:00

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В окружной столице Югры праздничные чествования пернатой вестницы весны пройдут 13 апреля, на территории парка имени Бориса Лосева.

Как сообщает окружной дом народного творчества, программа Вороньего дня включает церемонию чествования новорожденных, конкурс на лучший костюм вороны, соревнования в традиционных видах спорта, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов и интерактивные площадки. А также, наших гостей будут ждать горячие пироги и ароматный чай.

Конкурс на лучший костюм вороны, во время празднования Вороньего дня, – стал уже доброй традицией для югорчан. К участию в конкурсе приглашаются все желающие: частные лица, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Возраст участников не ограничен.

Для этого необходимо изготовить необычный костюм и презентовать его на дефиле во время праздника. Костюм может быть выполнен в любой технике и из любых материалов. Но стоит помнить, что праздник пройдет на улице, поэтому костюм должен быть не только красивым, но и теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU