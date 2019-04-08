2019-04-08T12:49:50+03:00
Звезды

В Ханты-Мансийске готовятся к встрече Вороньего дня

Участникам предлагают изготовить костюм вестницы весны
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске готовятся к встрече Вороньего дня. Фото предоставлено организаторамиВ Ханты-Мансийске готовятся к встрече Вороньего дня. Фото предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

В окружной столице Югры праздничные чествования пернатой вестницы весны пройдут 13 апреля, на территории парка имени Бориса Лосева.

Как сообщает окружной дом народного творчества, программа Вороньего дня включает церемонию чествования новорожденных, конкурс на лучший костюм вороны, соревнования в традиционных видах спорта, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов и интерактивные площадки. А также, наших гостей будут ждать горячие пироги и ароматный чай.

Конкурс на лучший костюм вороны, во время празднования Вороньего дня, – стал уже доброй традицией для югорчан. К участию в конкурсе приглашаются все желающие: частные лица, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Возраст участников не ограничен.

Для этого необходимо изготовить необычный костюм и презентовать его на дефиле во время праздника. Костюм может быть выполнен в любой технике и из любых материалов. Но стоит помнить, что праздник пройдет на улице, поэтому костюм должен быть не только красивым, но и теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подопечные сургутской колонии впервые посетили театр
Жительница Когалыма перевела лжеподруге 23 тысячи рублей
В Нижневартовске взялись за ремонт дорог
В Югре объявлен конкурс на лучший логотип Года семьи
В Сургутском районе с крупной партией «соли» задержан мужчина
Заключенные колонии Сургута горячо помолились в Великий пост
Сбербанк и ПАПТ №2 совершенствуют сервис бесконтактной оплаты проезда в Нижневартовске
В Сургуте дачникам предлагают получить бесплатно земельный участок
Жительница Мегиона ради детского пособия пошла на преступление
Югорский капремонт отправляет квитанции на электронную почту
Безработного югорчанина задержали за кражу бензина
В Югре зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ
В Когалыме задержаны два любителя пьяной езды
За неделю в Югре угнали пять автомобилей
В Югре, скатившись с горки, в реке утонул трёхлетний малыш
В Югре «взлетели» цены на новостройки
В Сургуте перевозчик извинился перед девочкой за кондуктора, которая выгнала ребёнка-инвалида из автобуса
На вокзале в Сургуте пермяк обокрал спящего омича
В Югре формируют сообщество «Городские реновации»
В Сургуте коренному ханту вернули похищенный ноутбук
В Югре на озере найдено тело мужчины
Молодых югорчан приглашают на форум «УТРО-2019»
В Югре стартовала «Точка роста» для бизнесменов
В Югре за неделю произошло 43 пожара
В Югре формируют совет отцов при уполномоченном по правам ребёнка
В Нижневартовске с крупной партией наркотиков задержан мужчина
В минувшие выходные на дорогах Югры погибли три человека
Условный срок получил наркоман из Нижневартовска за хранение «синтетики»