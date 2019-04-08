В Югре «взлетели» цены на новостройки

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-08T11:59:24+03:00

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Стоимость квадратного метра в новостройках Ханты-Мансийского автономного округа неуклонно растёт. Всего за один год рост составил 6,9 процентов.

Такие данные привели эксперты «Авито Недвижимость». Они проанализировали рынок первичного жилья в Ханты-Мансийском автономном округе и выяснили, что по итогам I квартала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость квадратного метра выросла на 6,9% до 66,6 тысяч рублей. При этом отмечено, что увеличение стоимости жилья зафиксировано в подавляющем большинстве регионов России.

Лидерами роста в I квартале 2019 года в сравнении с I кварталом 2018 года стали Кемеровская область, где рост составил 16,9 процентов. Почти такие же цифры в Краснодарском крае и в Татарстане.

В течение рассматриваемого периода цены снизились лишь в 7 регионах. На первом месте оказалась Республика Коми со снижением в 11,8%, далее — Ямало-Ненецкий АО с падением в 8% и Новгородская область, где квадратный метр потерял в цене 3,3%.

Доступнее всего первичная недвижимость продается в Челябинской, Саратовской и Воронежской областях, а дороже всего – в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU