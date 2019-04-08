2019-04-08T11:31:49+03:00
Общество

В Сургуте перевозчик извинился перед девочкой за кондуктора, которая выгнала ребёнка-инвалида из автобуса

В дело вмешался глава города
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте перевозчик извинился перед девочкой за кондуктора, которая выгнала ребёнка-инвалида из автобусаВ Сургуте перевозчик извинился перед девочкой за кондуктора, которая выгнала ребёнка-инвалида из автобусаФото: Татьяна Коркина
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Глава города Сургут Вадим Шувалов встретился с директором ООО «Центр» Андреем Лупеевым. Причиной для диалога послужил инцидент, произошедший 1 апреля в автобусе № 45. 13-летнюю девочку-инвалида Оксану Коваленко, высадили из автобуса из-за того, что у нее не было под расчет 25 рублей.

В результате директор ООО «Центр» Андрей Лупеев лично принес извинения матери Галине Коваленко за случившееся. На предприятии был проведен инструктаж по соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Лупеев отметил, что Галина Коваленко никаких претензий к перевозчику не имеет, и против увольнений или других штрафных санкций к работникам предприятия из-за инцидента.

Напомним, инцидент произошел утром 1 апреля в автобусе №45. Девочка – инвалид по слуху, ехала в школу из поселка Снежный и попыталась оплатить проезд сторублевой купюрой. Проехать школьнице удалось всего одну остановку: от УБР до «Авроры». Кондуктор отказалась принимать деньги и требовала без сдачи ровно 25 рублей – именно столько стоит проезд в общественном транспорте. Девочку высадили, она дождалась другого автобуса, но всё равно опоздала на уроки. Об этом рассказала в соцсетях сестра подростка – Александра. Девочка-инвалид является спортивной гордостью Югры. Она чемпионка округа по легкой атлетике, входит в состав сборной команды округа и отстаивает честь региона на национальном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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