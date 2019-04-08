На вокзале в Сургуте пермяк обокрал спящего омича

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-08T11:00:34+03:00

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Меры предосторожности для сохранности денег житель Омска принял, но воришка оказался проворнее и забрал всю сумму. Омич обратился в полицию.

Как сообщает МВД на транспорте УрФО, в конце марта 2019 года в одну из комнат гостиницы, расположенной в здании железнодорожного вокзала станции Сургут, заселился 25-летний житель Пермского края. На тот момент в комнате уже проживал 598-летний житель Омска. У него имелась крупная денежная сумма в размере 55 тысяч рублей, которую он перед сном спрятал во внутренний карман куртки и, закатав куртку валиком, положил под голову вместо подушки.

Проснувшись утром, обнаружил, что деньги, даже так надежно спрятанные, пропали. За помощью мужчина обратился к сотрудникам транспортной полиции. Под подозрение попал тот самый 25-летний молодой человек, заселившийся вечером в гостиницу. Спустя несколько дней подозреваемый был задержан.

Выяснилось, что в гостиницу мужчина заселился специально для совершения кражи. Находясь на вокзале, он видел, как мужчина расплачивается за покупки деньгами из кошелька. Дождавшись, когда сосед по комнате уснет, пермяк аккуратно вытащил куртку из-под головы и, достав из нее кошелек с деньгами, спешно покинул гостиницу.

Злоумышленник вызвал такси и за 17 тысяч рублей уехал в Тюмень. Там на железнодорожном вокзале его и задержали сотрудники транспортной полиции Тюмени. Из Тюмени мужчина планировал уехать дальше в Пермь.

В настоящее время в отношении похитителя, неоднократно судимого за совершение краж, возбуждено очередное уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU