2019-04-08T10:54:09+03:00
Общество

В Югре формируют сообщество «Городские реновации»

К нему присоединятся университеты и колледжи других городов округа
Алена Кульмухаметова
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В Югре формируют сообщество «Городские реновации». Фото с сайта pixabay.comВ Югре формируют сообщество «Городские реновации». Фото с сайта pixabay.com
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Региональное сообщество «Городские реновации», целью которого станет вовлечение югорской молодёжи в процесс формирования комфортной городской среды в регионе формируют в Ханты-Мансийском автономном округе.

Одна из задач проекта – создание региональных добровольческих объединений на базе высших и средних профессиональных учебных заведений для участия в программах по благоустройству городских территорий, развитие в регионе волонтёрского движения в сфере формирования комфортной городской среды.

Региональное сообщество «Городские реновации» создаётся на базе опорного ВУЗа региона – Югорского государственного университета. В дальнейшем к нему присоединятся университеты и колледжи других городов округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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