В Югре формируют сообщество «Городские реновации»
Региональное сообщество «Городские реновации», целью которого станет вовлечение югорской молодёжи в процесс формирования комфортной городской среды в регионе формируют в Ханты-Мансийском автономном округе.
Одна из задач проекта – создание региональных добровольческих объединений на базе высших и средних профессиональных учебных заведений для участия в программах по благоустройству городских территорий, развитие в регионе волонтёрского движения в сфере формирования комфортной городской среды.
Региональное сообщество «Городские реновации» создаётся на базе опорного ВУЗа региона – Югорского государственного университета. В дальнейшем к нему присоединятся университеты и колледжи других городов округа.
ИСТОЧНИК KP.RU