В Сургуте коренному ханту вернули похищенный ноутбук

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-08T10:43:45+03:00

Мужчина лишился его во время распития алкоголя со знакомым

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Охмелевшего ханта обокрал житель посёлка Салым. Мужчина прихватил ноутбук и телефон на общую сумму 60 тысяч рублей.

По информации МВД на транспорте УрФО, в середине марта этого года к сотрудникам транспортной полиции обратился 26-летний представитель коренного народа Севера. Находясь на станции Салым, у него похитили ноутбук и мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба составила 60 тысяч рублей. Мужчина предположил, что кражу мог совершить его новый знакомый, с которым он накануне распивал алкогольные напитки.

Именно так и оказалось. Кражу совершил местный 26-летний житель поселка Салым. Захмелев, хант уснул, а злоумышленник, воспользовавшись его сном, совершил кражу.

Похититель был задержан сотрудниками Линейного пункта полиции на станции Пыть-Ях по горячим следам по месту жительства в поселке Салым. По завершении расследования уголовного дела оно будет передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU