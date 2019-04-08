СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-08T10:57:43+03:00

В Югре на озере найдено тело мужчины. Фото с сайта pixabay.com

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Тело 51-летнего мужчины было передано медикам и полиции. Причины смерти выясняются. Об этом сообщает «Центроспас-Югория».

По данным ведомства, 7 апреля спасатели выезжали на озеро Шаньегатор, которое расположено под Ханты-Мансийском. На место обнаружения погибшего нужно было осуществить доставку сотрудников полиции. Прибыв к месту происшествия, после проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции, спасатели доставили тело мужчины 1968 года рождения на пост ГИБДД, передали бригаде «101».

Обстоятельства гибели югорчанина выясняют правоохранительные органы. Проводятся экспертизы, опрашиваются свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU