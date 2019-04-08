2019-04-08T10:00:59+03:00
Общество

Молодых югорчан приглашают на форум «УТРО-2019»

Будет сформирована делегация из 50 жителей других регионов России
Алена Кульмухаметова
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Молодых югорчан приглашают на форум «УТРО-2019»Молодых югорчан приглашают на форум «УТРО-2019»
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В Тюмени с 20 по 30 июня пройдет форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2019». Югра станет организатором образовательной площадки «Урал предприимчивый» на первой смене форума и «Урал медийный» – на второй.

Организаторы приглашают к участию приглашают молодых перспективных представителей сферы экономики, бизнеса, политики, науки, образования и культуры, студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов инженерных и иных профильных специальностей образовательных организаций профессионального и высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет.

Известно, что форум организуют в две смены: с 20 по 25 и с 25 по 30 июня. В эти периоды будут работать 12 площадок.

Регистрация заканчивается не позднее, чем за 25 дней до начала каждой из смен. После 25 мая все зарегистрированные участники пройдут очный или заочный отбор в своем регионе. В конце июня на базе Тюменского президентского кадетского училища форум примет 1230 участников, 1180 из них – жители Урала. Также будет сформирована делегация из 50 жителей других регионов России.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте форумутро.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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