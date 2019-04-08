В Югре стартовала «Точка роста» для бизнесменов

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-08T09:56:29+03:00

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Полуфинальный раунд XI сезона кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста» стартовал в Югре.

По результатам отборочного раунда «Точки Роста» только лучшие 47 команд, из которых 32 профессиональные и 15 студенческие, продолжат свое участие в полуфинальном раунде.

Всего, по данным правительства Югры, на старт проекта заявились 102 управленческие команды (около 500 человек) из всех муниципальных образований автономного округа.

На протяжении четырех недель 200 участникам кубка Югры предстоит попробовать себя в роли топ-менеджеров своих виртуальных малых инновационных компаний на ранней стадии жизненного цикла и пройти курс «молодого бойца» в прямой конкуренции друг с другом.

В полуфинальном раунде чемпионата, согласно сценарию, участники столкнутся с такими проблемами, как ограниченность производственных площадей и финансовых ресурсов, высокая ставка заработной платы и очень незначительная доля рынка. Но, в то же время, участникам досталась прибыльная компания, находящаяся в благоприятных макроэкономических условиях.

Стоит отметить, что команды-победители смогут принять участие в финале Национального чемпионата по стратегии и управлению компанией международного первенства «Global Management Challenge», который пройдет в первой декаде июля 2019 года в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU