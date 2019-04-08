2019-04-08T09:48:48+03:00
Общество

В Югре за неделю произошло 43 пожара

Чаще всего горели жилые дома
Алена Кульмухаметова
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В Югре за неделю произошло 43 пожара. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре за неделю произошло 43 пожара. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Спасатели Югры с 1 по 7 апреля 43 раза выезжали по тревожным звонкам. Горели квартиры, бани, автомобили и дачи.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, спасено материальных ценностей на сумму более 23 миллионов рублей. Травмы получил один человек.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали здания жилого сектора, автомобили, дачи. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем. Таковых набралось 20 случаев. Также частыми стали нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования - 11 случаев. От огня пострадали восемь автомобилей и 24 строения.

Добавим, что с приходом тепла, югорчане начинают уборку на своих дачных участках и придомовых территориях. Разводить костры для сжигания прошлогодних листьев, травы и мусора при этом категорически нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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