В Югре за неделю произошло 43 пожара
Спасатели Югры с 1 по 7 апреля 43 раза выезжали по тревожным звонкам. Горели квартиры, бани, автомобили и дачи.
По данным МЧС России по ХМАО-Югре, спасено материальных ценностей на сумму более 23 миллионов рублей. Травмы получил один человек.
Объектами возгораний в большинстве случаев стали здания жилого сектора, автомобили, дачи. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем. Таковых набралось 20 случаев. Также частыми стали нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования - 11 случаев. От огня пострадали восемь автомобилей и 24 строения.
Добавим, что с приходом тепла, югорчане начинают уборку на своих дачных участках и придомовых территориях. Разводить костры для сжигания прошлогодних листьев, травы и мусора при этом категорически нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU