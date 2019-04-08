В Югре формируют совет отцов при уполномоченном по правам ребёнка
Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов провел заседание организационного комитета по проведению в 2019 году в автономном округе Года семьи.
В настоящее время формируется совет отцов при уполномоченном по правам ребенка. На данный момент поступило достаточно много заявок.
Как сообщили в пресс-службе правительства ХМАО-Югры, одним из первых вопросов совет рассмотрит проблему абортов.
Было отмечено, что охват предабортным консультированием женщин вырос в округе за это время с 40 до 83%, отказ от абортов вырос с 11 до 16,7% женщин, имевших намерение пойти на этот шаг. Это самый высокий показатель в Уральском федеральном округе, где средний составляет 9,3%. Всего в 2018 году в результате такой работы в Югре родилось 850 малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU