2019-04-08T09:40:33+03:00
Общество

В Югре формируют совет отцов при уполномоченном по правам ребёнка

Они будут решать проблему абортов
Алена Кульмухаметова
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В Югре формируют совет отцов при уполномоченном по правам ребёнка. Фото с сайта pixabay.comВ Югре формируют совет отцов при уполномоченном по правам ребёнка. Фото с сайта pixabay.com
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Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов провел заседание организационного комитета по проведению в 2019 году в автономном округе Года семьи.

В настоящее время формируется совет отцов при уполномоченном по правам ребенка. На данный момент поступило достаточно много заявок.

Как сообщили в пресс-службе правительства ХМАО-Югры, одним из первых вопросов совет рассмотрит проблему абортов.

Было отмечено, что охват предабортным консультированием женщин вырос в округе за это время с 40 до 83%, отказ от абортов вырос с 11 до 16,7% женщин, имевших намерение пойти на этот шаг. Это самый высокий показатель в Уральском федеральном округе, где средний составляет 9,3%. Всего в 2018 году в результате такой работы в Югре родилось 850 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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