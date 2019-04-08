2019-04-08T09:28:24+03:00
Общество

В Нижневартовске с крупной партией наркотиков задержан мужчина

Злоумышленник пытался заработать быстрым способом
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске с крупной партией наркотиков задержан мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Нижневартовске с крупной партией наркотиков задержан мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Деньги долго не понадобятся горе-наркосбытчику. За хранение крупной партии наркотиков ему грозит длительное заключение.

Преступник был задержан накануне сотрудниками отдела по контролю за незаконным наркотических веществ.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, при задержании и личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты три пакетика, предположительно наркотики.

Далее, на территории одного из ГСК, были обнаружены и изъяты еще три пакетика с аналогичным веществом. Согласно заключению специалистов экспертно-криминалистического отдела – данное вещество является наркотическим средством – PVP общей массой 363,971 грамма.

Мужчина пояснил, что нуждается в деньгах и поэтому решил заработать нелегальным, как ему показалась, быстрым путем. По факту обнаружения наркотиков в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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