В Нижневартовске с крупной партией наркотиков задержан мужчина
Деньги долго не понадобятся горе-наркосбытчику. За хранение крупной партии наркотиков ему грозит длительное заключение.
Преступник был задержан накануне сотрудниками отдела по контролю за незаконным наркотических веществ.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, при задержании и личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты три пакетика, предположительно наркотики.
Далее, на территории одного из ГСК, были обнаружены и изъяты еще три пакетика с аналогичным веществом. Согласно заключению специалистов экспертно-криминалистического отдела – данное вещество является наркотическим средством – PVP общей массой 363,971 грамма.
Мужчина пояснил, что нуждается в деньгах и поэтому решил заработать нелегальным, как ему показалась, быстрым путем. По факту обнаружения наркотиков в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU