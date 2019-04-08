СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-08T08:54:30+03:00

В минувшие выходные на дорогах Югры погибли три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Три дорожно-транспортных происшествия унесли жизнь трёх человек в период с 5 по 7 апреля на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 5 апреля в восемь вечера в городе Нефтеюганск, произошло столкновение двух автомобилей «Киа» и «МАЗ». В результате происшествия, 40-летний водитель автомобиля «Киа» погиб, а пассажирка «МАЗа» получила травмы.

Водитель врезался в бетонную стену. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

На следующий день, 6 апреля, около трёх часов дня в Ханты-Мансийском районе 51-летний водитель «Снегоход Ямаха» врезался в дерево. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель снегохода погиб на месте ДТП. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

В воскресенье 8 апреля в после двух часов ночи в городе Нефтеюганск 33-летний водитель, за рулём «ДЭУ Нексия» врезался в бетонный забор.

В результате происшествия водитель скончался.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека погибло и 12 получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

На территории округа в минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции задержан 41 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 21 – за отказ от медицинского освидетельствования и девять – за повторное управление с признаками опьянения. 80 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU