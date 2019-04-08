2019-04-08T08:33:35+03:00
Общество

Условный срок получил наркоман из Нижневартовска за хранение «синтетики»

Он купил наркотики для личного употребления
Алена Кульмухаметова
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Условный срок получил наркоман из Нижневартовска за хранение «синтетики». Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыУсловный срок получил наркоман из Нижневартовска за хранение «синтетики». Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Крупную дозу наркотиков синтетического происхождения хранил при себе наркозависимый вартовчанин. Накануне суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины.

Нижневартовский городской суд признал виновным местного жителя в незаконном приобретении и хранении, без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере.

В феврале 2019 года подсудимый через тайник, расположенный на территории города Нижневартовск, купил синтетический наркотик в крупном размере для личного употребления. Злоумышленник хранил его при себе до момента его задержания сотрудниками полиции.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 3 месяца, условно, с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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