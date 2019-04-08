Югра присоединяется к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна»

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-08T08:17:06+03:00

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Ежегодная социально значимая акция федерального масштаба - Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» в период с 20 апреля по 20 мая 2019 года состоится в России уже в шестой раз. Ханты-Мансийский автономный округ намерен поддержать мероприятие.

Стартом этой грандиозной экологической акции послужит торжественная церемония открытия Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2019» года в московском парке «Сокольники» 20 апреля 2019 года.

Подведение итогов Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2019» и церемония награждения ценными призами наиболее активных участников проекта, а также победителей конкурса состоится в рамках проведения Торжественного события в честь Дня эколога 5 июня 2019 года в Москве.

Организаторы отмечают, что в 2018 году, объявленном годом Волонтера в России, количество участников акции превысило 3,5 млн. человек. Практически все регионы страны примут самое активное участие в мероприятиях субботника, проведут очистку территорий от мусора, посадят огромное количество цветов и деревьев, соберут вторсырье для дальнейшей переработки, примут участие в благоустройстве и многое другое.

Для прохождения регистрации на проведение субботника «Зеленая Весна 2019» необходимо заполнить регистрационную форму на сайте акции.

ИСТОЧНИК KP.RU