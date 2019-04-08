За кражу автозапчастей из сарая задержан югорчанин

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-08T07:58:41+03:00

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Житель города Советский обнаружил следы кражи в собственном сарае и обратился в полицию. Вором оказался молодой югорчанин.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, правоохранителями Советского возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины. Подозреваемый проник в постройку сарая и похитил запчасти от автомобиля на общую стоимость 113 000 рублей. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 110 преступлений, раскрыто 82, из них: вымогательство, один случай мошенничества, 23 кражи и 12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU