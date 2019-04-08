СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-08T07:53:35+03:00

В Ханты-Мансийске осуждена пожилая мошенница из Дагестана за обман 14 югорчан. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Женщина «насобирала» более четырёх миллионов рублей

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Крупные суммы денег под высокий процент просила жительница Дагестана у знакомых из Югры. Как оказалось, отдавать она их не планировала.

Накануне Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 61-летней преступницы. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, обвиняемая в период с февраля 2014 по декабрь 2015 года убедила под различными предлогами 14 югорчан передать ей взаймы деньги на сумму более 4 миллионов рублей. При этом обещала своевременный возврат средств и уплату процентов за пользование ими.

Полученные деньги женщина присваивала себе и расходовала на личные нужды.

Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании материального ущерба причиненного преступлением удовлетворены судом в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU