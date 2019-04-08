В Ханты-Мансийске осуждена пожилая мошенница из Дагестана за обман 14 югорчан
Крупные суммы денег под высокий процент просила жительница Дагестана у знакомых из Югры. Как оказалось, отдавать она их не планировала.
Накануне Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 61-летней преступницы. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, обвиняемая в период с февраля 2014 по декабрь 2015 года убедила под различными предлогами 14 югорчан передать ей взаймы деньги на сумму более 4 миллионов рублей. При этом обещала своевременный возврат средств и уплату процентов за пользование ими.
Полученные деньги женщина присваивала себе и расходовала на личные нужды.
Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании материального ущерба причиненного преступлением удовлетворены судом в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU