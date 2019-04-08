2019-04-08T07:47:01+03:00
Звезды

В Ханты-Мансийске стартовал конкурс «Волшебная кулиса»

Он посвящён году театра в России
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске стартовал конкурс «Волшебная кулиса». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске стартовал конкурс «Волшебная кулиса». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Открытие XI городского конкурса самодеятельного театрального творчества «Волшебная кулиса» состоялось в пятницу, 5 апреля, в Ханты-Мансийске. В прослушиваниях приняли участие более двухсот талантливых горожан в возрасте от четырех лет.

Как сообщают организаторы, конкурсанты соревновались в трёх номинациях: «Спектакль», «Оригинальный жанр» и «Художественное слово».

Имена победителей и призеров XI городского конкурса театрального творчества «Волшебная кулиса» станут известны 14 апреля на гала-концерте XVI городского конкурса самодеятельного художественного творчества «Богат талантами любимый город».

Напомним 2019 год объявлен Годом театра в России. В рамках этого события запланированы тематические форумы, встречи, семинары, мастер-классы с ведущими деятелями кульуры России, премьеры спектаклей — всего более 2600 мероприятий в 85 регионах России. В Годе театра примут участие свыше 600 учреждений культуры, в том числе из Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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