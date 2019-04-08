СЕГОДНЯ 06:53 2019-04-08T06:53:22+03:00

Погода в Югре 8 апреля: тепло и солнечно Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник 8 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5,+10 градусов, по северным районам до 0 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: +3,+7 градусов.

В Нижневартовске ясная и без осадков погода. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU