2019-04-07T11:12:16+03:00
Происшествия

Черному лесорубу из Советского района грозит два года тюрьмы

Ущерб составил более 40 тысяч рублей
Анна Полякова
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Черному лесорубу из Советского района грозит два года тюрьмы Фото: 86.мвд.рфЧерному лесорубу из Советского района грозит два года тюрьмы Фото: 86.мвд.рф
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За незаконную рубку лесных насаждений 50-летнему жителю Советского грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские установили, что мужчина, без специального разрешения на спил деревьев произвел незаконную вырубку деревьев породы «Сосна» в одном из выделов Акрышского урочища Торского участкового лесничества.

Материальный ущерб, который он причинил Департаменту природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры, составил более 40 тысяч рублей.

Как сообщили в ОМВД России по Советскому району, по закону за такое преступлением наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от одного года до восемнадцати месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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