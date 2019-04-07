Жительницу Пойковского, не выяснившую возраст покупателя, оштрафовали на 50 тысяч
Жительнице Пойковского Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор. Женщину признали виновной в неоднократной продаже алкоголя несовершеннолетнему.
Выяснилось, что продавщица ранее в магазине реализовала несовершеннолетнему подростку алкогольную продукцию. За это она была привлечена к административной ответственности. Однако должные выводы для себя не сделала.
В январе 2019 года она вновь, не убедившись в возрасте юного покупателя, продала спиртосодержащие напитки. Клиент магазина оказался несовершеннолетним.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, сообщает прокуратура ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU