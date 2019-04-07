2019-04-07T08:46:11+03:00
Общество

Новые водоочистные сооружения в Пыть-Яхе появятся в 2021 году

Город начал привлекать инвесторов
Анна Полякова
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Новые водоочистные сооружения в Пыть-Яхе появятся в 2021 году Фото: admhmao.ruНовые водоочистные сооружения в Пыть-Яхе появятся в 2021 году Фото: admhmao.ru
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Губернатор Югры Наталья Комарова пообещала оказать содействие в обеспечении населения Пыть-Яха чистой водой. Завершить строительство водоочистных сооружений планируется в 2021 году. Об этом сообщил градоначальник Александр Морозов на встрече с главой региона.

Как отметила Наталья Комарова, жителей Пыть-Яха очень беспокоит состояние ЖКХ, обеспеченность чистой водой, поэтому она попросила главу муниципалитета акцентировать внимание на этом, а также вопросах благоустройства.

- Правительство автономного округа окажет содействие муниципальным властям в решении проблемы с чистой водой в кратчайшие сроки с применением современных, эффективных, инженерно-технологических решений. Я считаю, что такие возможности у Пыть-Яха есть, – констатировала.

Что касается непригодного для проживания жилья, то сейчас, по словам главы города, на территории Пыть-Яха насчитывается 66 домов, подлежащих сносу. Из них 13 – ветхие, 53 – аварийные. На стадии расселения уже находится около 20 домов.

В городе также насчитывается 924 балка. Но с 2012 года снесено 714 таких строений. В конце 2018 года были закуплены новые квартиры для переселения горожан, проживающих в приспособленных помещениях. На данный момент формируются списки переселенцев – около 320 семей подтвердили свое участие в этом процессе.

В ходе встречи губернатор отметила, что по итогам года зафиксирован значительный рост инвестиций в муниципалитет – более чем на 20 процентов.

- Это хороший знак. Его нужно использовать так, чтобы достичь эффекта и по другим направлениям, – поставила задачу глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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