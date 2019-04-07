Погода в Югре 7 апреля: местами пройдет мокрый снег

СЕГОДНЯ 04:47 2019-04-07T04:47:51+03:00

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В Югре в воскресенье, 7 апреля, по прогнозу метеорологов, ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть западный, юго-западный со скоростью 5 - 10 м/с. Температура воздуха днем +5… +10 ºС, в северных и восточных районах -1…+4 ºС.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер западный 5 - 10 м/с. Температура воздуха днем +6,+8 ºС.

В Сургуте солнечная погода. Температура воздуха днём +5 градусов, без осадков. Ветер западный 5 с порывами до 10 м/с.

В Нижневартовске +4, солнечно, только утром пройдет небольшой снег, ветер западный 6-11 м/с.

В Нефтеюганске +8, пасмурно, но без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU