2019-04-06T13:10:05+03:00
Происшествия

Сургутянин ограбил знакомую, чтобы решить финансовые проблемы

Теперь у него проблемы с правоохранительными органанми
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Сургутянин ограбил знакомую, чтобы решить финансовые проблемыСургутянин ограбил знакомую, чтобы решить финансовые проблемыФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Сургутском районе друг семьи обокрал 38-летнюю женщину. Он унес из ее дома золотые украшения на 60 тысяч рублей.

Преступление было совершено в Лянторе. Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленника задержали. 27-летний мужчина пояснил, что на преступления его толкнули финансовые трудности. Украшения он стащил из шкатулки, когда был в гостях, и все золото отнес в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь сургутятнину грозит лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре. Пока с фигуранта дела взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24