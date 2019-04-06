Сургутянин ограбил знакомую, чтобы решить финансовые проблемы

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-06T13:10:05+03:00

Теперь у него проблемы с правоохранительными органанми

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В Сургутском районе друг семьи обокрал 38-летнюю женщину. Он унес из ее дома золотые украшения на 60 тысяч рублей.

Преступление было совершено в Лянторе. Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленника задержали. 27-летний мужчина пояснил, что на преступления его толкнули финансовые трудности. Украшения он стащил из шкатулки, когда был в гостях, и все золото отнес в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь сургутятнину грозит лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре. Пока с фигуранта дела взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU