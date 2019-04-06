В Советском молодой человек ходил по городу в женском пальто
Украл пальто для мамы. В Советском (ХМАО) задержан молодой человек, которого подозревают в краже пальто из торгового павильона на улице Гастелло. Прогуливаясь по магазину он снял его с одного из манекенов, одел на себя и вышел.
Злоумышленника удалось найти. Обнова была у него дома. 19-летникй местный житель пояснил, что пошел на кражу из лучших побуждений, он хотел подарить пальто маме, но еще не успел это сделать.
Молодого человека задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2-х лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре
ИСТОЧНИК KP.RU