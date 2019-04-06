2019-04-06T11:25:27+03:00
Происшествия

В Советском молодой человек ходил по городу в женском пальто

Полицейским он пояснил, что одежда предназначена для мамы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Украл пальто для мамы. В Советском (ХМАО) задержан молодой человек, которого подозревают в краже пальто из торгового павильона на улице Гастелло. Прогуливаясь по магазину он снял его с одного из манекенов, одел на себя и вышел.

Злоумышленника удалось найти. Обнова была у него дома. 19-летникй местный житель пояснил, что пошел на кражу из лучших побуждений, он хотел подарить пальто маме, но еще не успел это сделать.

Молодого человека задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2-х лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре

ИСТОЧНИК KP.RU

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