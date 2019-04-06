В аэропорту Нижневартовска открыты новые рейсы в города России
Новый рейсы самолетов появились в аэропорту Нижневартовска. Воздушные ворота города перешли на летнее расписание. Для удобства горожан и жителей восточной части Югры открыто несколько беспересадочных рейсов в города России.
Так, пять раз в неделю самолеты из Нижневартовска будут летать в Самару и Уфу, четыре раза - в Екатеринбург, один раз — в Санкт-Петербург, ежедневно — в Москву. Можно также улететь в Ханты-Мансийск, Тюмень и Краснодарский край. Есть рейсы в Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Симферополь, Челябинск и другие города России
Со 2 июня запланирован первый полет в Сочи, 3 июня запустят маршрут в Анапу, с 4 июня - в Краснодар.
На рейсы в Екатеринбург, Самару, Уфу и Ханты-Мансийск доступны билеты по льготным тарифам. В Краснодар и Санкт-Петербург льготные тарифы появятся с сентября.
- Цена билетов может конкурировать со стоимостью проезда на поезде, поэтому будут востребованы, - считает руководитель по организации производства – начальник производственно-диспетчерской службы ОАО «Нижневартовскавиа» Константин Игнатенко.
ИСТОЧНИК KP.RU