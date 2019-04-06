Причина смерти 2-летнего ребенка в Ханты-Мансийске до сих пор не известна

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-06T08:12:26+03:00

Причина смерти 2-летнего в Ханты-Мансийске до сих пор не известна Фото: Ольга Крыльцова

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Причина смерти 2-летнего малыша в Ханты-Мансийске до сих пор не сообщают. Врачи не могут сказать, от чего скончался ребенок. Анализы еще исследуются и их результаты ожидаются. Об этом сообщили в пресс-центре Окружной клинической больницы

Напомним, трагедия произошла утром 2 апреля. Заместитель главного врача по медицинской части Денис Никитин рассказал, что за день до случившегося, ребёнок, в сопровождении родителей, обращался за медицинской помощью к врачу окружной больницы. Медицинская помощь ему была оказана в полном объеме. Тогда показаний для госпитализации не было. 3 апреля педиатры Окружной клинической больницы провели два собрания в Детском саду №11. Заведующая детской поликлиникой ОКБ Лариса Тандалова и заведующая детским инфекционным отделением Алена Курганская встретились с родителями группы, в которую ходил малыш. Отдельно медики пообщались с председателями родительских комитетов групп детского сада, чтобы ответить на все волнующие вопросы.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята медицинская документация малолетнего. Известно, что у мальчика 1 апреля поднялась температура и родители обратились к врачу. Ему было назначено лечение на дому.

Роспотребнадзор сразу введен комплекс противоэпидемических мероприятий против менингококковой инфекции для всех, кто находился в контакте с ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU