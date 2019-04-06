СЕГОДНЯ 05:57 2019-04-06T05:57:36+03:00

Мост через реку Большой Салым в Нефтеюганском районе реконструируют в 2019 году Фото: Ольга Крыльцова

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Реконструкция моста через реку Большой Салым в Нефтеюганском районе пройдет в 2019 году. Он расположен на 811-м км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. К концу года здесь запустят движение транспорта по новому мосту, а старую переправу разберут. За счет доведения параметров сооружения до II технической категории увеличится его пропускная способность.

В планах также капитальный ремонт пяти искусственных сооружений на этой трассе, сообщили в Уралуправавтодоре. Работы пройдут на переходах через реки Туртас (349-й км), Выя (363-й км), Большой Салым (581-й км), а также путепровод через железную дорогу на 492-м км.

Будет также обновлено более 60 км дорожного полотна федеральной трассы возле поселков Першино и Муген Уватского района, поселков Самсоновский, Салым, Куть-Ях и Каркатеевы Нефтеюганского района.

ИСТОЧНИК KP.RU