2019-04-06T05:57:36+03:00
Авто

Мост через реку Большой Салым в Нефтеюганском районе реконструируют в 2019 году

В результате пропускная способность сооружения будет значительно увеличена
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Мост через реку Большой Салым в Нефтеюганском районе реконструируют в 2019 годуМост через реку Большой Салым в Нефтеюганском районе реконструируют в 2019 годуФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Реконструкция моста через реку Большой Салым в Нефтеюганском районе пройдет в 2019 году. Он расположен на 811-м км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. К концу года здесь запустят движение транспорта по новому мосту, а старую переправу разберут. За счет доведения параметров сооружения до II технической категории увеличится его пропускная способность.

В планах также капитальный ремонт пяти искусственных сооружений на этой трассе, сообщили в Уралуправавтодоре. Работы пройдут на переходах через реки Туртас (349-й км), Выя (363-й км), Большой Салым (581-й км), а также путепровод через железную дорогу на 492-м км.

Будет также обновлено более 60 км дорожного полотна федеральной трассы возле поселков Першино и Муген Уватского района, поселков Самсоновский, Салым, Куть-Ях и Каркатеевы Нефтеюганского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту Нижневартовска открыты новые рейсы в города России
Причина смерти 2-летнего ребенка в Ханты-Мансийске до сих пор не известна
Погода 6 апреля в Югре: облачно и немного сыро
Житель Мегиона «навещал» магазин ради элитного алкоголя
В Югре обсудили мусорную реформу
Сургутянам предлагают выбрать новые урны для города
Жительница Нефтеюганска прописала в своей квартире 22 соотечественника
Жителям посёлка Солнечный сделают пересчёт за грязную воду
На старт Югорского лыжного марафона выйдут 2500 спортсменов
Молодые югорчанки перевели интернет-мошенникам деньги
Югра в лидерах по профилактике правонарушений и безнадзорности детей
Полмиллиона рублей отдала лже-эзотерикам пенсионерка их Ханты-Мансийска ради спасения сына
В Югре 200 тысяч родителей прошли курсы по основам детской психологии и педагогики
В Ханты-Мансийске 200 школьников приняли участие в диалоге цивилизаций
В Пойковском за продажу алкоголя подростку осуждена продавец
В Югре запретили продавать вейпы детям
В Урае «отмороженные» школьницы толпой избивали девочку в подъезде
Житель Ханты-Мансийска потерял банковскую карту, а вместе с ней и деньги
В Когалыме за плохое воспитание детей ответят 60 родителей
В Нижневартовске задержана пожилая мародёрка
В Югре до 2025 года из аварийного жилья переселят 28 тысяч жителей округа
В Мегионе задержан вор из гипермаркета
В Ханты-Мансийске у юнармейцев прошли первые сборы
Любитель пьяной езды из Нижневартовска взят под стражу в зале суда
В ХМАО кондуктор выгнала из маршрутки девочку-инвалида за купюру в 100 рублей
В Ханты-Мансийске дадут старт акции «10 000 шагов к жизни»