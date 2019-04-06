Погода 6 апреля в Югре: облачно и немного сыро
Суббота, 6 апреля, в Югре будет немного облачной. В отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег. Утром возможен слабый туман. Ветер западных направлений 5-10 м/с, порывы 11-15 м/с. Температура днем +0,+5 градусов.
В. Ханты-Мансийске тоже переменная облачность. День ожидается преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем +3,+5 градусов.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники следственных органов МВД России. А православные готовятся к большому празднику — Благовещенью, празднование которого начнется в ночь на воскресенье . Поскольку на Благовещенье любая работа считается грехом, то верующие стараются переделать все неотложные дела в субботу. Накануне праздника все православные ехали к вечере на освящение семян для посадки.
ИСТОЧНИК KP.RU