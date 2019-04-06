2019-04-06T04:02:04+03:00
Общество

Погода 6 апреля в Югре: облачно и немного сыро

Температура воздуха днем поднимется до 0 +5 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Погода 6 апреля в Югре: облачно и немного сыроПогода 6 апреля в Югре: облачно и немного сыроФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Суббота, 6 апреля, в Югре будет немного облачной. В отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег. Утром возможен слабый туман. Ветер западных направлений 5-10 м/с, порывы 11-15 м/с. Температура днем +0,+5 градусов.

В. Ханты-Мансийске тоже переменная облачность. День ожидается преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем +3,+5 градусов.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники следственных органов МВД России. А православные готовятся к большому празднику — Благовещенью, празднование которого начнется в ночь на воскресенье . Поскольку на Благовещенье любая работа считается грехом, то верующие стараются переделать все неотложные дела в субботу. Накануне праздника все православные ехали к вечере на освящение семян для посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Мегиона «навещал» магазин ради элитного алкоголя
В Югре обсудили мусорную реформу
Сургутянам предлагают выбрать новые урны для города
Жительница Нефтеюганска прописала в своей квартире 22 соотечественника
Жителям посёлка Солнечный сделают пересчёт за грязную воду
На старт Югорского лыжного марафона выйдут 2500 спортсменов
Молодые югорчанки перевели интернет-мошенникам деньги
Югра в лидерах по профилактике правонарушений и безнадзорности детей
Полмиллиона рублей отдала лже-эзотерикам пенсионерка их Ханты-Мансийска ради спасения сына
В Югре 200 тысяч родителей прошли курсы по основам детской психологии и педагогики
В Ханты-Мансийске 200 школьников приняли участие в диалоге цивилизаций
В Пойковском за продажу алкоголя подростку осуждена продавец
В Югре запретили продавать вейпы детям
В Урае «отмороженные» школьницы толпой избивали девочку в подъезде
Житель Ханты-Мансийска потерял банковскую карту, а вместе с ней и деньги
В Когалыме за плохое воспитание детей ответят 60 родителей
В Нижневартовске задержана пожилая мародёрка
В Югре до 2025 года из аварийного жилья переселят 28 тысяч жителей округа
В Мегионе задержан вор из гипермаркета
В Ханты-Мансийске у юнармейцев прошли первые сборы
Любитель пьяной езды из Нижневартовска взят под стражу в зале суда
В ХМАО кондуктор выгнала из маршрутки девочку-инвалида за купюру в 100 рублей
В Ханты-Мансийске дадут старт акции «10 000 шагов к жизни»