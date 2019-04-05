Житель Мегиона «навещал» магазин ради элитного алкоголя

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-05T15:59:40+03:00

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В дежурную часть полиции Мегиона поступило заявление от директора городского гипермаркета о краже дорогого алкоголя. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, администратор гипермаркета сообщила, что в течение продолжительного времени с витрины с элитным алкоголем стали регулярно пропадать дорогие марки спиртного. В один из дней сотрудники магазина обратили внимание на молодого человека, который наполнив пакет четырьмя бутылками элитного алкоголя и банкой кофе, направился к выходу, минуя кассы гипермаркета. Мужчину остановили сотрудники охраны и вызвали полицию.

Вором оказался 28-летний житель Мегиона. По результатам проведенной ревизии в гипермаркете и данным с камер видеонаблюдения полицейским удалось выявить причастность подозреваемого и к ранее происходившим кражам. Как выяснилось молодой человек на протяжении некоторого периода, во время свободной вахты наведывался за дорогим алкоголем в популярный магазин. Чтобы не быть замеченным, кражи он совершал в обед или вечером, когда в магазине много покупателей. Общая сумма похищенного по всем выявленным фактам составила более 23 000 рублей. В отделе дознания ОМВД России по г. Мегиону задержанный дал признательные показания и раскаялся в совершенном преступлении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU