2019-04-05T15:59:40+03:00
Общество

Житель Мегиона «навещал» магазин ради элитного алкоголя

Спиртное регулярно пропадало с прилавка
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель Мегиона «навещал» магазин ради элитного алкоголяЖитель Мегиона «навещал» магазин ради элитного алкоголяФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Мегиона поступило заявление от директора городского гипермаркета о краже дорогого алкоголя. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, администратор гипермаркета сообщила, что в течение продолжительного времени с витрины с элитным алкоголем стали регулярно пропадать дорогие марки спиртного. В один из дней сотрудники магазина обратили внимание на молодого человека, который наполнив пакет четырьмя бутылками элитного алкоголя и банкой кофе, направился к выходу, минуя кассы гипермаркета. Мужчину остановили сотрудники охраны и вызвали полицию.

Вором оказался 28-летний житель Мегиона. По результатам проведенной ревизии в гипермаркете и данным с камер видеонаблюдения полицейским удалось выявить причастность подозреваемого и к ранее происходившим кражам. Как выяснилось молодой человек на протяжении некоторого периода, во время свободной вахты наведывался за дорогим алкоголем в популярный магазин. Чтобы не быть замеченным, кражи он совершал в обед или вечером, когда в магазине много покупателей. Общая сумма похищенного по всем выявленным фактам составила более 23 000 рублей. В отделе дознания ОМВД России по г. Мегиону задержанный дал признательные показания и раскаялся в совершенном преступлении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре обсудили мусорную реформу
Сургутянам предлагают выбрать новые урны для города
Жительница Нефтеюганска прописала в своей квартире 22 соотечественника
Жителям посёлка Солнечный сделают пересчёт за грязную воду
На старт Югорского лыжного марафона выйдут 2500 спортсменов
Молодые югорчанки перевели интернет-мошенникам деньги
Югра в лидерах по профилактике правонарушений и безнадзорности детей
Полмиллиона рублей отдала лже-эзотерикам пенсионерка их Ханты-Мансийска ради спасения сына
В Югре 200 тысяч родителей прошли курсы по основам детской психологии и педагогики
В Ханты-Мансийске 200 школьников приняли участие в диалоге цивилизаций
В Пойковском за продажу алкоголя подростку осуждена продавец
В Югре запретили продавать вейпы детям
В Урае «отмороженные» школьницы толпой избивали девочку в подъезде
Житель Ханты-Мансийска потерял банковскую карту, а вместе с ней и деньги
В Когалыме за плохое воспитание детей ответят 60 родителей
В Нижневартовске задержана пожилая мародёрка
В Югре до 2025 года из аварийного жилья переселят 28 тысяч жителей округа
В Мегионе задержан вор из гипермаркета
В Ханты-Мансийске у юнармейцев прошли первые сборы
Любитель пьяной езды из Нижневартовска взят под стражу в зале суда
В ХМАО кондуктор выгнала из маршрутки девочку-инвалида за купюру в 100 рублей
В Ханты-Мансийске дадут старт акции «10 000 шагов к жизни»