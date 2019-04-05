В Югре обсудили мусорную реформу

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-05T15:33:12+03:00

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В правительстве Югры прошло межведомственное совещание по вопросу состояния законности в сфере обращения с отходами в автономном округе.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, югорчане высказывают в социальных сетях мнение по поводу мусорной реформы. Органы власти ведут мониторинг настроения земляков, что, по мнению губернатора, позволяет получить достоверную информацию и правильно расставлять акценты в деятельности по данному направлению.

Как правило, югорчан интересуют размеры тарифов, качество предоставляемых услуг, некоторые аспекты работы регионального оператора.

Наталья Комарова подчеркнула важность качества проведения информационно-разъяснительной кампании среди жителей о сути реформы и ее целях: создание цивилизованной и эффективной системы обращения с ТКО с точки зрения охраны окружающей среды, экономики, качества жизни людей; формирование «зеленого» мышления у граждан, персональной ответственности за состояние окружающей среды.

В настоящее время правительство автономного округа совместно с органами местного самоуправления создает инфраструктуру по обращению с ТКО, проводится рекультивация мест складирования отходов, выведенных из эксплуатации объектов.

До 1 июня 2019 года муниципалитеты планируют обустроить контейнерные площадки, до 2022 года запланировано строительство 5 комплексных межмуниципальных полигонов для сортировки, утилизации и размещении ТКО (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нягань). В 2019-2020 годах запланирована рекультивация старых полигонов в п. Федоровский Сургутского района и Нефтеюганске.

ИСТОЧНИК KP.RU