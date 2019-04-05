2019-04-05T15:02:39+03:00
Общество

Сургутянам предлагают выбрать новые урны для города

Представлены четыре варианта
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутянам предлагают выбрать новые урны для города. Фото со страницы ВКонтакте Вадима ШуваловаСургутянам предлагают выбрать новые урны для города. Фото со страницы ВКонтакте Вадима Шувалова
Изменить размер текста:

В местах отдыха Сургута в этом году появятся сразу 300 новых урн. Глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети ВКонтакте запустил опрос, какую урну выбрать.

«Предлагаю всем проголосовать за вариант мусорных урн, которые будут установлены в Сургуте. На первый взгляд, это такая мелочь, но задумайтесь — они встречаются практически в каждом городском пейзаже! Поэтому хочется, чтобы было удобно и красиво. Всего мы планируем закупить 300 урн, на улицах города они появятся ориентировочно в июне.

Я буду очень признателен, если вы прокомментируете свой выбор. Мне важны и ваше мнение, и ваши критерии отбора» - пишет Вадим Шувалов.

Отметим, что на выбор представлены четыре варианта, пока лидирует первый – самый лаконичный и с крышкой.

При этом горожане отмечают, что все варианты плохие, потому что не учитывают опыт использования городских урн. Урна должна быть крупнее, проветриваемой и удобной для опорожнения и чистки.

«1 и 4 варианты не практичны! У них имеется крышка, которая будет мешать выкидывать мусор. А если учесть лень народа, о которой было выше написано, то возле них будет куча мусора, а не в самой урне!

Остается 2 и 3! 2-ая урна выглядит очень отвратительно, а вот 3-ий вариант неплохо смотрится, тем более они уже имеются в городе, и как показывают годы, хорошо держится. Поэтому смысла не вижу менять стиль, лучше придерживаться единого варианта» - отмечают в комментариях сургутяне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Нефтеюганска прописала в своей квартире 22 соотечественника
Жителям посёлка Солнечный сделают пересчёт за грязную воду
На старт Югорского лыжного марафона выйдут 2500 спортсменов
Молодые югорчанки перевели интернет-мошенникам деньги
Югра в лидерах по профилактике правонарушений и безнадзорности детей
Полмиллиона рублей отдала лже-эзотерикам пенсионерка их Ханты-Мансийска ради спасения сына
В Югре 200 тысяч родителей прошли курсы по основам детской психологии и педагогики
В Ханты-Мансийске 200 школьников приняли участие в диалоге цивилизаций
В Пойковском за продажу алкоголя подростку осуждена продавец
В Югре запретили продавать вейпы детям
В Урае «отмороженные» школьницы толпой избивали девочку в подъезде
Житель Ханты-Мансийска потерял банковскую карту, а вместе с ней и деньги
В Когалыме за плохое воспитание детей ответят 60 родителей
В Нижневартовске задержана пожилая мародёрка
В Югре до 2025 года из аварийного жилья переселят 28 тысяч жителей округа
В Мегионе задержан вор из гипермаркета
В Ханты-Мансийске у юнармейцев прошли первые сборы
Любитель пьяной езды из Нижневартовска взят под стражу в зале суда
В ХМАО кондуктор выгнала из маршрутки девочку-инвалида за купюру в 100 рублей
В Ханты-Мансийске дадут старт акции «10 000 шагов к жизни»