Сургутянам предлагают выбрать новые урны для города

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-05T15:02:39+03:00

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В местах отдыха Сургута в этом году появятся сразу 300 новых урн. Глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети ВКонтакте запустил опрос, какую урну выбрать.

«Предлагаю всем проголосовать за вариант мусорных урн, которые будут установлены в Сургуте. На первый взгляд, это такая мелочь, но задумайтесь — они встречаются практически в каждом городском пейзаже! Поэтому хочется, чтобы было удобно и красиво. Всего мы планируем закупить 300 урн, на улицах города они появятся ориентировочно в июне.

Я буду очень признателен, если вы прокомментируете свой выбор. Мне важны и ваше мнение, и ваши критерии отбора» - пишет Вадим Шувалов.

Отметим, что на выбор представлены четыре варианта, пока лидирует первый – самый лаконичный и с крышкой.

При этом горожане отмечают, что все варианты плохие, потому что не учитывают опыт использования городских урн. Урна должна быть крупнее, проветриваемой и удобной для опорожнения и чистки.

«1 и 4 варианты не практичны! У них имеется крышка, которая будет мешать выкидывать мусор. А если учесть лень народа, о которой было выше написано, то возле них будет куча мусора, а не в самой урне!

Остается 2 и 3! 2-ая урна выглядит очень отвратительно, а вот 3-ий вариант неплохо смотрится, тем более они уже имеются в городе, и как показывают годы, хорошо держится. Поэтому смысла не вижу менять стиль, лучше придерживаться единого варианта» - отмечают в комментариях сургутяне.

ИСТОЧНИК KP.RU