2019-04-05T14:55:07+03:00
Происшествия

Жительница Нефтеюганска прописала в своей квартире 22 соотечественника

На женщину завели уголовное дело
Алена Кульмухаметова
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Жительница Нефтеюганска прописала в своей квартире 22 соотечественника. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЖительница Нефтеюганска прописала в своей квартире 22 соотечественника. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Очередную «резиновую» квартиру обнаружили в Нефтеюганске. Местная жительница прописала на своей жилплощади сразу 22 россиянина.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, накануне Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки, в отношении местной жительницы. Она обвиняется в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Известно, что жительница Нефтеюганска в период с марта по ноябрь 2018 года зарегистрировала 22 гражданина Российской Федерации по своему месту жительства для их легализации на территории города. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

За фиктивную регистрацию граждан предусмотрено максимальное наказание до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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