2019-04-05T14:44:06+03:00
Общество

Жителям посёлка Солнечный сделают пересчёт за грязную воду

Осенью заменят часть трубы
Алена Кульмухаметова
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Жителям посёлка Солнечный сделают пересчёт за грязную водуЖителям посёлка Солнечный сделают пересчёт за грязную водуФото: Татьяна Коркина
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Грязная вода из крана – одна из самых частых жалоб югорчан в соцсетях. То и дело появляются фото наполненных ванн с «кофе», «нефтью» или «апельсиновым соком». Проблему с грязной водой будут решать.

Так, в Сургутском районе департамент ЖКХ взялся за воду в посёлке Солнечный. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте.

«1 апреля в поселении прошло плановое хлорирование ВОС, с последующей промывкой трубопроводов. Всем жителям, адреса которых были включены в план мероприятий (его можно найти на сайте УТВиВ) по очистке воды, за ФЕВРАЛЬ и МАРТ будет сделан перерасчет. Но пока что это все временные меры» -пишет Андрей Трубецкой.

По его словам, в этом году устранят одну из главных причин ухудшения качества воды – изношенные сети.

В сентябре от очистных сооружений до котельной №2 протянут более 700 метров трубопровода, также заменят целый участок стальной трубы на оцинкованную, которая не допускает повторного загрязнения уже очищенной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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