На старт Югорского лыжного марафона выйдут 2500 спортсменов

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-05T14:33:36+03:00

Сейчас они тренируются перед гонкой

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До старта главного лыжного события этой весны — Югорского лыжного марафона остались считанные часы. Уже завтра, 6 апреля, на старт знаменитой трассы выйдут более 2500 лыжников, среди которых как легендарные спортсмены, так и любители.

По информации «ЮграМегаСпорт», в преддверии гонки на стартовой поляне в пойме реки Горная состоялся мастер-класс с героями лыжных гонок, почетными гостями марафона — двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Анфисой Резцовой, чемпионом Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Михаилом Ивановым, четырёхкратным олимпийским чемпионом Николаем Зимятовым, трехкратным олимпийским чемпионом Александром Завьяловым, чемпионом мира и призером Олимпийских игр Алексеем Петуховым и другими.

Наталья Комарова посетила мероприятие. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

Именитые спортсмены поделились секретами своего мастерства с воспитанниками спортивных школ, начинающими лыжниками и участниками марафона.

Добавим, что мероприятие посетила и губернатор Югры Наталья Комарова, которая также не осталась в стороне от происходящего и преодолела часть дистанции Югорского марафона на лыжах.

ИСТОЧНИК KP.RU