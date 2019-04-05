Молодые югорчанки перевели интернет-мошенникам деньги

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-05T14:06:55+03:00

Уловки преступников всё те же

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Сразу две жительницы Ханты-Мансийска попали на уловки мошенников. Полицейские принимают меры к установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Так, жертвой мошенников стала и 36-летняя жительница окружной столицы, которая оформила интернет-заявку на получение кредита. Однако денег она не получила, а вот мошенникам удалось завладеть денежными средствами в сумме около 200 000 рублей, принадлежащими заявительнице.

Взломав страницу в социальной сети «В контакте», злоумышленники обманным путем выманили 3000 рублей у 32-летней югорчанки. Только перечислив указанную сумму «сестре», девушка догадалась ей позвонить.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU