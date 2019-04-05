2019-04-05T14:01:40+03:00
Общество

Югра в лидерах по профилактике правонарушений и безнадзорности детей

Росстат утвердил инструментарий для статистического наблюдения за деятельностью надзорных органов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югра в лидерах по профилактике правонарушений и безнадзорности детей. Фото с сайта pixabay.comЮгра в лидерах по профилактике правонарушений и безнадзорности детей. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе удалось на 19% снизить уровень подростковой преступности, семейного неблагополучия, уменьшить число несовершеннолетних участников преступлений. Такие цифры озвучила начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Югры Эльвира Старцева.

Отметим, что комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Российской Федерации в 2018 году впервые проводила оценку эффективности организации деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рейтинге субъектов России Югра заняла 11 место, среди регионов Уральского федерального округа – 1 место.

Как сообщает специализированное федеральное издание «Инспектор по делам несовершеннолетних», в 2018 году Росстат утвердил инструментарий для статистического наблюдения за деятельностью в регионах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Одним из важнейших показателей результативности работы является снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сургутянам предлагают выбрать новые урны для города
Жительница Нефтеюганска прописала в своей квартире 22 соотечественника
Жителям посёлка Солнечный сделают пересчёт за грязную воду
На старт Югорского лыжного марафона выйдут 2500 спортсменов
Молодые югорчанки перевели интернет-мошенникам деньги
Полмиллиона рублей отдала лже-эзотерикам пенсионерка их Ханты-Мансийска ради спасения сына
В Югре 200 тысяч родителей прошли курсы по основам детской психологии и педагогики
В Ханты-Мансийске 200 школьников приняли участие в диалоге цивилизаций
В Пойковском за продажу алкоголя подростку осуждена продавец
В Югре запретили продавать вейпы детям
В Урае «отмороженные» школьницы толпой избивали девочку в подъезде
Житель Ханты-Мансийска потерял банковскую карту, а вместе с ней и деньги
В Когалыме за плохое воспитание детей ответят 60 родителей
В Нижневартовске задержана пожилая мародёрка
В Югре до 2025 года из аварийного жилья переселят 28 тысяч жителей округа
В Мегионе задержан вор из гипермаркета
В Ханты-Мансийске у юнармейцев прошли первые сборы
Любитель пьяной езды из Нижневартовска взят под стражу в зале суда
В ХМАО кондуктор выгнала из маршрутки девочку-инвалида за купюру в 100 рублей
В Ханты-Мансийске дадут старт акции «10 000 шагов к жизни»