СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-05T14:01:40+03:00

Югра в лидерах по профилактике правонарушений и безнадзорности детей. Фото с сайта pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе удалось на 19% снизить уровень подростковой преступности, семейного неблагополучия, уменьшить число несовершеннолетних участников преступлений. Такие цифры озвучила начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Югры Эльвира Старцева.

Отметим, что комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Российской Федерации в 2018 году впервые проводила оценку эффективности организации деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рейтинге субъектов России Югра заняла 11 место, среди регионов Уральского федерального округа – 1 место.

Как сообщает специализированное федеральное издание «Инспектор по делам несовершеннолетних», в 2018 году Росстат утвердил инструментарий для статистического наблюдения за деятельностью в регионах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Одним из важнейших показателей результативности работы является снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

ИСТОЧНИК KP.RU