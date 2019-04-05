Полмиллиона рублей отдала лже-эзотерикам пенсионерка их Ханты-Мансийска ради спасения сына
Проблемы в семейной жизни и здоровье за полмиллиона рублей пыталась решить жительница окружной столицы Югры. Вместо этого женщина получила огромные долги и разлад в семье.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 64-летняя жительница Ханты-Мансийского района лишилась около 500 000 рублей. Женщина пояснила, что в социальной сети «Одноклассники» она нашла рекламу Института «Эзотерики и паранормальных явлений». Рекламодатель обещал избавить всех желающих от проблем со здоровьем и от неудач в личной жизни.
В течение двух месяцев женщина общалась с разными представителями данной организации, которые за очень приличное вознаграждение обещали излечить ее от онкозаболевания и помочь ее сыну, который, якобы, «стоит на пороге смерти». Но ничего позитивного в жизни и самочувствии пенсионерки и ее домочадцев не произошло, а вот кредиты и долги перед знакомыми и односельчанами росли со стремительной прогрессией.
Теперь проблемы пенсионерки пытаются решать следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU