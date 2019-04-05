СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-05T13:45:53+03:00

В Югре 200 тысяч родителей прошли курсы по основам детской психологии и педагогики. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе проводят обучение родителей основам детской психологии и педагогики. Как подчеркнул директор департамента образования и молодежной политики региона Алексей Дренин, Югре по итогам 2018 года удалось достичь весомых результатов в этом направлении.

В 2017-2018 учебном году обучены 223190 родителей несовершеннолетних детей. Это более 55% от общего количества родителей.

Нужно отметить, что в разрезе муниципалитетов ситуация неоднородная. Самый высокий процент охвата родителей – в Нижневартовске (93%), Сургутском районе (89%), Белоярском районе (73%). В Югорске и Октябрьском районе охват родителей – менее 30%.

- Поручением президента не установлен целевой показатель по охвату родителей, но мы понимаем, что муниципалитеты должны работать в одном направлении. Мы ставим себе задачу увеличить охват родителей и достичь в следующем году не менее 70% в среднем по автономному округу, - отметил Алексей Дренин.

ИСТОЧНИК KP.RU