В Югре 200 тысяч родителей прошли курсы по основам детской психологии и педагогики
В Ханты-Мансийском автономном округе проводят обучение родителей основам детской психологии и педагогики. Как подчеркнул директор департамента образования и молодежной политики региона Алексей Дренин, Югре по итогам 2018 года удалось достичь весомых результатов в этом направлении.
В 2017-2018 учебном году обучены 223190 родителей несовершеннолетних детей. Это более 55% от общего количества родителей.
Нужно отметить, что в разрезе муниципалитетов ситуация неоднородная. Самый высокий процент охвата родителей – в Нижневартовске (93%), Сургутском районе (89%), Белоярском районе (73%). В Югорске и Октябрьском районе охват родителей – менее 30%.
- Поручением президента не установлен целевой показатель по охвату родителей, но мы понимаем, что муниципалитеты должны работать в одном направлении. Мы ставим себе задачу увеличить охват родителей и достичь в следующем году не менее 70% в среднем по автономному округу, - отметил Алексей Дренин.
ИСТОЧНИК KP.RU